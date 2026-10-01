Mainekas nõustamisfirma sai audiitorilt hävitava hinnangu ja libistas probleemid Leetu

Tuntud asutajatega konsultatsioonibüroo Civitta valdusfirma sai audiitorilt hävitava hinnangu. Probleemid saatsid ettevõtet mitu aastat, kuni grupi aruandlus Leetu koliti ja Eesti firma registrist hoopiski kadus.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas põhjendas Civitta juhtkond aastaid veninud aruandlusprobleeme ja mida ütles nende kohta operatsioonide juht Roman Khlibun;
- miks kadus probleemne Eesti valdusfirma registrist ning kas Riivo Antoni sõnul on sellega varasemad küsimused päriselt lahendatud.