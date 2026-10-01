Mainekas nõustamisfirma sai audiitorilt hävitava hinnangu ja libistas probleemid Leetu

“Tehti lihtsalt väga hea pakkumine.”

Veel paari kuu eest loopisid ülikooli ajal nõustamisäri püsti pannud ning selle miljonibisniseks kasvatanud Meelis Niinepuu ning Riivo Anton kohtutes vastastikku süüdistusi. Nüüd on sõjakirves maetud ja Niinepuu oma sõnul hea pakkumisega ühisest ärist lahkunud.