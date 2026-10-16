Indrek Lepik: Trumpi Venemaa-sõbralikkus võib olla lühiajaline
USA president Donald Trump pöördus taas Venemaa-sõbralikuma joone poole, kuid Äripäeva välisuudiste toimetaja Indrek Lepiku hinnangul võis muutuse peamine põhjus olla USAs kallinenud diislikütus ning selle mõju võib kesta vaid mõne nädala.
Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?