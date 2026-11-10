Rainer Saks: USA jääks Venemaaga kahekesi kokku leppides lolliks

1. novembril tähistas Arno Pavel 80. sünnipäeva. Võiks arvata, et härrasmehe elu möödub televiisori ees vanaduspäevi veetes, aga võta näpust. Kaks nädalat enne juubelit lõi Pavel autole hääled sisse, et viia Ukrainasse pool tonni humanitaarabi.
Avaliku ja erasektori vahet voorimine on toonud kaasa katseid suunata magusaid diile erafirmadele. Mingi hingetõmbeaeg peaks olema, aga nii võib kompetents joosta ka Eestist välja, leiavad parlamendi riigikaitsekomisjoni liikmed.
USA kaitseministeeriumi ametnike väidetav palve Balti riikidel Venemaa teemal vaoshoitumalt kõnelda ei anna põhjust senist joont muuta, ütles riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Eesti ametnikud kinnitavad samas, et nemad taolise survega pole kokku puutunud.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.