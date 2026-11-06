Äripäev eetris: äärmustest väsinud ameeriklased valisid korralikke tööinimesi
Valge Maja koolikiusajalikust retoorikast väsinud ameeriklased valisid normaalseid töörahva kandidaate, kes suutsid kõnetada oma elukalliduse pärast muretsevaid kahe jalaga maa peal inimesi, kõlas saates “Äripäev eetris”.
USA vahevalimised tõid Demokraatlikule Parteile ootamatu seljavõidu. Senatis võideti osariike, kus nähti demokraate võimul viimati enne teist maailmasõda, kuid võidulaine ulatus kõigisse valitud ametitesse.
Demokraatide ülekaalukas võit USA vahevalimistel kruvib lähiaastail korralikult pinget juurde, kuid välispoliitika jääb president Donald Trumpi nägu, mis eeldab Euroopalt kokkuvõtmist, leiavad Eesti poliitikud.
Demokraatide valimisvõit muudab Kongressi rolli USA poliitikas märksa kaalukamaks. Eesti diplomaatidel tuleb nüüd võtta ette senisest aktiivsem töö, et uued kongressiliikmed mõistaksid Euroopa, NATO ja Ukraina julgeolekuolukorda.
Tänapäevastesse nutiseadmetesse on salvestatud kogu meie elu. Eestis on õiguskaitseorganitel olnud nutitelefoni äravõtmine ja selle sisu kopeerimine kriminaalmenetluses igapäevane ning lihtne toiming. Telefonis sisalduva andmestiku tervikuna kopeerimine ei ole aga sageli proportsionaalne ning kujutab endast äärmiselt tõsist eraelu riivet, mis on juba alates 2021. aastast pälvinud nii Euroopa Kohtute kui ka Eesti Riigikohtu kriitikat.