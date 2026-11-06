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Äripäev eetris: äärmustest väsinud ameeriklased valisid korralikke tööinimesi

Valge Maja koolikiusajalikust retoorikast väsinud ameeriklased valisid normaalseid töörahva kandidaate, kes suutsid kõnetada oma elukalliduse pärast muretsevaid kahe jalaga maa peal inimesi, kõlas saates “Äripäev eetris”.
Enne James Talarico (esireas keskel) triumfi valiti Texasest viimati demokraadist esindaja Senatisse peaaegu 30 aastat tagasi.
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