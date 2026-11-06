Inbanki juht: meiesarnaseid ettevõtteid on Stockholmi börsil palju
Mitu Põhjamaade investeerimispanka on pakkunud Inbankile võimalust noteerida võlakirju Stockholmis, kuid ettevõte on eelistanud praegu Tallinna börsi, sest siinne investorbaas sobib emissiooni mahuga paremini, ütles Inbanki tegevjuht Priit Põldoja.
Edukas ettevõte ei sünni üksnes heast ideest ning kiire kasv ei tähenda alati muretut tulevikku. Äripäeva raadio saates „Ettevõtlik Tallinn“ räägivad oma kogemustest kaks Tallinna ettevõtlusauhindadel tunnustatud ettevõtjat: särava startija tiitliga pärjatud Fumé restorani eestvedaja Martti Siimann ning Tallinna tootja tunnustuse pälvinud tehnoloogiaettevõtte Rantelon esindaja Karl Taklaja.