Claude’i looja Anthropic valmistub üheks ajaloo suurimaks börsidebüüdiks, kuid investorite suur huvi võib aktsia hinna esialgsest vahemikust kõrgemale viia. Kiire käibe kasvu kõrval tuleb aga arvestada suure kahjumi, ligi 900 miljardi dollari suuruse taristukohustuse ja eripärase juhtimisstruktuuriga.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised numbrid ja riskid võivad Anthropicu hiigel-IPO juures aktsia hinna kiiresti kõikuma panna;
- kuidas mõjutab Johan Tidestadi selgitus Eesti investori võimalusi ja miks tavainvestor ei saa ettevõtte juhtimises kuigi palju kaasa rääkida.