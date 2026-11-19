Äripäeva Rikaste TOP hindab investor Jaan Tallinna vara 10,3 miljardile eurole, mis tõstab ta pika puuga edetabeli esikohale. Esmakordselt arvestab Äripäev Tallinna osalust USA tehisintellektifirmas Anthropic, kuid suur potentsiaal peitub ka teistes investeeringutes.