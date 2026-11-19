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Anthropicu börsiletulek kasvatas ettevõtte ühe varasema investori Jaan Tallinna kogu vara väärtuse hinnanguliselt 15,5 miljardi euroni. Suurelt ülemärgitud IPO võib Tallinna varandust börsikauplemise algusega veelgi suurendada.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kui palju võib Anthropicu börsikauplemise algus Jaan Tallinna vara hinnangut veel kasvatada ja millest see sõltub;
- miks erinevad Tallinna Anthropicu osaluse hinnangud miljardite eurode võrra ning mida see ütleb tema portfelli tegeliku väärtuse kohta.