Investor Toomase kommentaar
AI-hulluse vedur Nvidia süstis mulle taas enesekindlust aktsiate hoidmiseks ja kõige olulisemana andis märku, et buumil veel lõppu ei paista. Närviliseks teeb muidugi Huangiga seotud teemade täielik vältimine.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab autor Nvidia aktsiat pärast tulemusi turu üheks suurimaks allahindluseks ja mis numbrid seda tema hinnangul toetavad;
- kuidas võivad Jensen Huangi ümber kerkinud riskid ja juhtkonna vaikimine mõjutada Nvidia aktsiat ning kogu AI-sektori väljavaadet.