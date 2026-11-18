Peeter Koppel: kuumas turufaasis tuleb IPOdega ettevaatlik olla
"Ega keegi väga täpselt aru ei saa, mida ta teha või kuhu ta liikuda võib," hoiatas Redgate Capitali investeerimise valdkonnajuht Peeter Koppel, viidates tehisarufirma Anthropicu IPO-järgse hinna kohta.
USA aktsiaturgudel jätkus teisipäeval müügilaine, mis viis Dow Jonesi ligi 850 punkti võrra allapoole. Investorite närvilisust mõõtev VIX-indeks on vähem kui nädalaga kerkinud ligi 46%, jõudes tasemele, mis viitab tavapärasest märksa suuremale ebakindlusele.
Kas siseraadio on lihtsalt taustamuusika või võib sellest saada kaupmehe tõhus müügitööriist? Saates „Kaupmehe eduvalem“ räägivad Digipostri tegevjuht Priit Pedanik ja Bauhofi turundusjuht Kristina Käit-Kattel, kuidas jõuda reklaamisõnumiga kliendini just sel hetkel, kui ta on poes ja valmis ostuotsust tegema.