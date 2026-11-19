Eesti äriveteran, ettevõtja ja kaevandusettevõtte Limestone Factories of Estonia OÜ omanik Vladimir Libman lahkus oma äri juhatusest. Põlvkonnavahetus toimub keerulisel ajal, sest uue karjääri käivitamiseks ei saa luba ja seetõttu võidakse koondada pea pooled töötajad.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Vladimir Libman oma juhatusest lahkumist ajastatuks valel hetkel ja kuidas ta ise Maardu III loa venimist kommenteeris;
- kuidas mõjutab uue karjääri toppamine Limestone Factories of Estonia töötajaid, tulemusi ja Kuldar Õunapuu ees seisvaid valikuid.