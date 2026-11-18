Maa- ja ruumiameti juht: juhin nii, et mind poleks vaja
"Juhtidel on hirm, mis siis saab, kui mind ei ole. Juhin suhtumisega, et minu ülesanne ja eesmärk on ehitada süsteem üles viisil, et tegelikult mind ennast ei ole vaja," ütles maa- ja ruumiameti juht Kati Tamtik.
Rohkem kui viiendiku võrra oma tegevust kokku tõmmanud maa- ja ruumiameti töötajad läbivad tehisintellektikoolituse, et suurendada tööprotsesside automatiseerimist ning vabastada aega keerukamate ülesannete jaoks, rääkis ameti peadirektor Kati Tamtik.
Leedu hoonete hoolduse, inseneri- ja tehnoloogialahenduste kontsern Civinity alustas uue võlakirjaemissiooni avalikku pakkumist, millega soovib kaasata kuni 8 miljonit eurot, eesmärgiga laiendada äritegevust Eestis ja rahastada kokku kolme ettevõtte omandamist.