Indrek Lepik suurriikide kohtumisest: suur sündmus küll, aga sisult lahja
USA, Hiina ja Venemaa kohtumist Shenzhenis võrreldakse ajalooliste tippkohtumistega, kuid Äripäeva välisuudiste vastutava toimetaja Indrek Lepiku hinnangul sealt suuri sisulisi otsuseid oodata ei maksa.
Samal ajal kui käis vaidlus selle üle, kes peaks Euroopat esindama USA vahendatud Venemaa ja Ukraina kõnelustel, kutsus Soome president Alexander Stubb Euroopa juhte üles alustama Venemaa presidendiga otsesuhtlust.
Leedu hoonete hoolduse, inseneri- ja tehnoloogialahenduste kontsern Civinity alustas uue võlakirjaemissiooni avalikku pakkumist, millega soovib kaasata kuni 8 miljonit eurot, eesmärgiga laiendada äritegevust Eestis ja rahastada kokku kolme ettevõtte omandamist.