Elon Musk lubab humanoidrobotitega töömaailma pea peale pöörata. Teema on veel veidi ulmeline, kuid juba tasub teada, mida robotid juba oskavad, mis nende arengut takistab ja millal võiksid esimesed humanoidid jõuda Eesti ettevõtetesse, kirjutab Tallinna Tehnikakõrgkooli professor Kristo Vaher.