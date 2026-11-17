Tesla kavandab Saksamaal Berliini lähistel asuva tehase laiendamiseks kolme miljardi euro suurust investeeringut, mille eesmärk on hakata tootma aastas kuni miljon isejuhtivat Cybercabi robotaksot. Suurprojekt tuleb ajal, mil Saksamaa autotootjad kärbivad kulusid ja töökohti.
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- millest sõltub, kas Tesla suudab Grünheides tõesti miljon Cybercabi aastas tootma hakata;
- kuidas kommenteeris tehase juht Andre Thierig Euroopa lubade ja Saksamaa suurima autotehase ambitsiooni väljavaateid.