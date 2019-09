Pikaaegne heategevuskoostöö peab sütitama kõiki osalejaid

Tiina Lokk , Pimedate Ööde filmifestivali direktor

Tallinki juhtkond on väga kultuurilembene ja avatud uutele ideedele

Meie suhe Tallinkiga on tegelikult olnud väga pikk, kuid see pole olnud kunagi rahaline. Tallink on püüdnud meid toetada alati vastavalt oma võimalustele teenustega ehk külaliste transpordiga ja viimastel aastatel ka majutusega Tallinki hotellis Viru väljakul. Koostöö on alati inimeste tasandil ja see on Tallinkis läbi aegade olnud erakordselt meeldiv. Kui olime väike festival, tähendas teiste toetajate seas juba Tallinki kaubamärgi omamine meile suurt toetust. Ükski festival ei saa kunagi olema nii suur ja tugev, et ei vajaks häid sõpru ja sponsoreid ning toetajaid. Iga partneri kaotus on suur, eriti kui on olnud inimestevaheline hea klapp ja ühiste ideede ning unistuste elluviimine viljakas.

PÖFFi jaoks on kõik meie sponsorid ja partnerid üliolulised, sest nende taga on ennekõike inimesed ja inimestevahelised suhted.

Täna on Tallinkis uus juhtkond, kes on väga kultuurilembene ja avatud uutele suurtele ideedele. Oleme nendega nende n-ö eelmistes eludes teinud head koostööd. Hetkel mõtleme sellele, kuidas minna oma koostöös Tallinkiga teisele lävendile. Nii, nagu ka PÖFF on rahvusvahelises mastaabis teinud läbi meeletu arengu, tõustes maailma üheks olulisemaks ja Põhja-Euroopa olulisimaks filmikultuuri aastasündmuseks, on koostöö Tallinkiga väga oluline ja sel on potentsiaali muutuda veelgi tugevamaks kultuurisillaks riikide vahel. Kasutamata potentsiaali nii kultuuriturismi kui ka kogu riigi ja regiooni maine arendamiseks on ohtrasti. Kõik sõltub sellest, kui hea keemia partnerite vahel tekib ja kui suuri samme julgetakse koos astuda.