Köögitrend: Valge asemele öömust!

Eramaja köögi planeerimine võiks alata võimalikult varakult. On juhtunud, et mõni köögilahendus on valminud enne maja üldplaani. Kindlasti on arukas projekteerimist alustada faasis, kui kommunikatsioonid veel paigas ei ole.

Musta värvi köök, kus pilgupüüdjaks on toonitud puit. Foto: Arens

Enne köögistuudio poole pöördumist võiks oma soovid kaardistada ja internetis uurimistööd teha, näiteks fotogaleriides ringi vaadata ning parimad ideed salvestada. Köögidisaineril on sellisest informatsioonist palju abi, seda just eelistuste ja vajaduste väljaselgitamisel.

Köögisalongi tulijal võiks kaasas olla ka maja plaan, mis annab palju vajalikku informatsiooni. Avatud köök on osa maja ruumiprogrammist, mitte eraldiseisev osa.

Hetketrend soosib kõrgeid, laeni ulatuvaid ülakappe, saarelahendusi ja kõrgeid torniseinu.

Varasemate aastate valgete ja heledates toonides köökide kõrvale on astunud öömustad või väga tumedates hallides, rohekates või sinkjasmustades toonides köögid. Ka köögitehnika ning valamu-segisti on sageli musta tooni. Laminaattööpindade asemel valitakse üha enam kas poleeritud, mati või antiiktöötlusega kivitasapind.

Kui on plaan aknalauad tööpinnaga ühendada, tuleks akende kõrgused ühitada tulevase köögi tööpinnaga. Üldjuhul on aknaava sobilik kõrgus ilma aknalauta 87 cm. Kuna sageli soovitakse valamu paigutada akna alla, tuleks arvestada, et segisti akna avanemisel ette ei jääks.

Viimastel aastatel on köögidisaini lisandunud palju põnevaid tooteid – pliidiplaati integreeritud õhupuhasti, sisse ehitatud veinikülmikud, mööblisse sobitatud metallriiulid, kivipinda ”valatud” valamud, keeva vee võimalusega segisti jne.

Väga populaarsed on supermatid ja näpujälgi hülgavad nano- ehk Fenix-pinnad. Konkreetset materjali pakutakse eri köögistuudiotes erinevas kvaliteedis. Kahepoolne on kvaliteetsem ning ühepoolne soodsam materjal. Ühepoolse materjali puhul peaks arvestama, et uste siseküljed pole näpujälgede eest kaitstud, erinevusi on ka viimistluses ja hooldatavuses. Erinevate tootjate puhul on erinevad ka nanouste servakandid. Ideaalse viimistlusastme, st sulatuselaadse tulemuse annab ainult lasertöötlus. Arens läks laserkantimisele üle juba

2015. aastal ja vähem teatakse seda, et lasertöötlusega on kanditud ka kõik Arensi tehasest välja minevad kapikorpused.

Parimad tänapäevased kujundusprogrammid annavad tulevasest köögist uskumatult loomutruu pildi, mida on võimalik eri rakurssidest vaadelda. Arensis kasutatav kujundusprogramm Winner annab lisaks fotorealistlikule kujundusele ka automaatse hinna.

