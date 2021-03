Ettevõtte ruumimure lahendab ilmastikukindel kuumtsingitud teraskarkassiga PVC-hall

Foto: Asula OÜ

Eesti üks suurem PVC-hallide tootja Asula OÜ tegeleb PVC-hallide, -angaaride, -tentide ja -kardinalahenduste projekteerimise, tootmise ja paigaldusega. Tänu aastatepikkusele kogemusele on Asulal suutlikkus toota ja paigaldada PVC-halle ning kardinlahendusi kiirelt, professionaalselt, kvaliteetselt ning soodsalt.

„Meie tugevus on pakkuda terviklahendusi alustades projekteerimisest ja aluspinna ettevalmistamisest kuni elektri- ja sisustuslahendusteni vastavalt kliendi soovidele ning reaalsele vajadusele, andes oma vilumusele tuginedes nõu, kuidas kliendi probleem tema jaoks kõige mõistlikumalt lahendada,” ütleb Asula OÜ juht Rain Saar. „Meie kliendid on nii tootmis- ja tööstusettevõtted kui ka põllumajandus-, loomakasvatus-, ehitus- ja logistikaettevõtted. Ja kui alguses olime arvamusel, et PVC-halli ostjad ei ole tänu hallide vastupidavusele ning pikaealisusele püsikliendid, siis tänaseks on meil kliente, kellele paigaldame juba kolmanda, neljanda ja viienda halli.”

PVC-hall või angaar on lihtsaim, kiireim ja soodsaim võimalus iga ettevõtte ruumipuuduse lahendamiseks. Sinna on hea paigutada toorainet ja kaupa, aga ka laiendada näiteks tootmisala. Põllumajanduses saab PVC-halle edukalt kasutada loomakasvatuses ning kuna materjal laseb läbi loomulikku päevavalgust, on sellel loomadele hea mõju. Asula valmistatud PVC-hallid ning nende kuumtsingitud terasest konstruktsioonid on valmistatud arvestades Eestis kehtivaid lume- ja tuulekoormuseid. Projektid tehakse vastavalt klientide mõõtudele personaalse lahendusena, olgu suuruseks sada või mitu tuhat ruutmeetrit.

Foto: Asula OÜ

Kert Orusalu , tehnika- ja haldusjuht, Mayeri Industries AS „PVC-hallide rajamine võimaldanud Mayers Industriesil kiiresti laiendada vajalikku laopinna mahtu. Kasutab PVC-halle eelkõige taara ja materjalide ladustamiseks. Toodame talvist autoklaasipesuvedelikku ja taara ettevarumine ning ladustamine on võimalikuks osutunud ainult tänu uutele PVC-hallidele. Hindame koostööd hallide tootja ja paigaldaja ettevõttega Asula OÜ väga heaks. Kõik on sujunud nagu on kokkulepitud. Tähtaegadest on kinni peetud ja tänu sellele on soetatud ka mitu halli. Koostöö jätkub kindlasti!”

Rebenemiskindel ja süttimatu PVC tagab kindlustunde aastateks

PVC-kate kaalub 900g/m2 ja selle tegemiseks kasutab Asula kvaliteetset Saksa ja Belgia tehaste toodangut. PVC-kate ei põle ja katte tuletundlikkus on B-s2,d0. Halle on võimalik teha erinevat värvi ja neile saab trükkida ka soovitud logo, pildid, tekstid või muu vajaliku info. Materjali on kerge puhastada ja hooldada. Valge katus hallidel tagab suurepäraselt päevavalguse läbilaskvuse, andes märgatava kokkuhoiu energiakuludelt.

„PVC-hallid on vastupidavad ja kestavad meie kliimas aastakümneid. Väga oluline on klientide jaoks ka nende paigaldusmugavus – PVC-hallid paigaldatakse otse asfaltplatsile, need ei vaja vundamenditöid ning plats on kasutatav ka pärast halli demonteerimist,” räägib Saar. „Demonteerimine on lihtne tänu karkassi kokkupanemisel kasutatavatele poltühendustele. Lisaks on PVC-hallidel hea järelturg – neid saab hiljem, kui vajadus kaob, müüa umbes 70% ostuhinnaga.”

Samuti on PVC-hallil soodne hooldus ja remondikulu. Kuna tegemist on korrosioonikindla, UV-kaitsega ning sisuliselt rebenematu materjaliga, on ühe PVC-halli eluiga vähemalt 30 aastat. PVC on unikaalne materjal, millest tänu tema tugevusele on võimalik valmistada lisaks hallidele veel erinevaid tooteid, erinevaid katteid, vaheseinu ja kardinaid. PVC-kate on kiirem, lihtsaim ja soodsaim lahendus ükskõik millele, mida ilmastiku või võõra silma eest peita soovite.

Foto: Asula OÜ

Raivo Lillemets , haldusjuht, juhatuse liige Puumarket AS „Puumarket on oma Mustamäe osakonnas õnnelik Asula OÜ poolt püstitatud PVC-materjalist varikatuse omanik ja kasutaja. Varikatus on valminud mõõtudega 70x6 m ja kasuliku kõrgusega 4,5 meetrit. Varikatuse seitsme-meetrised moodulid on kõik eest kaetavad nägusate ja vastupidavate võrkkardinatega. See hoiab meie kergekaalulised laokaubad, nagu vahtpolüstürool ning klaas- ja kivivilla pakid tuulte ja sademete eest kaitstud ja kuivad. Projekteeritud on ehitis Puumarketi värvides ja just täpselt meie laomajanduse vajadustele. Kogu tööprotsess, alates varikatuse hinnapakkumisest kuni vastuvõtmiseni, väga perfektne. Võime julgelt ja veendunult soovitada Asula OÜ teostust igale nõudlikule tellijale!”

PVC-kardin või -vahesein on asendamatu abiline ruumi jagamisel mitme tegevuse vahel

Foto: Asula OÜ

PVC-kardinad on suurepärane lahendus, kui on vaja jagada ruumi mitme erineva tegevuse vahel, näiteks eraldada keevitaja töökoht või laoruum ülejäänud ruumist. Kardinaid võib paigaldada nii garaažidesse, töökodadesse, tootmis- kui ka põllumajandushoonetesse. Kardinad saab panna liikuma rullikutega siinil, mis teeb nende käsitlemise eriti mugavaks.

Foto: Asula OÜ

Guido Piksar , juhataja, Uninaks AS „Oleme tellinud Asula OÜ-lt PVC-halle, sest see on olnud kõige kiirem ja soodsam lahendus, kui on vaja juurde ruumipinda. PVC-hall sobib Uninaks AS toodetele suurepäraselt. Alustasime Asulaga koostööd, kuna saime kõige kiiremini vastuse. Oleme tehtud töödega rahul ja sellest tulenevalt meie koostöö ka jätkub.”

PVC-kardinaid saab paigaldada ka välitingimustesse, näiteks varjualustele toodete-kaupade kaitseks. Kardinaid võib valmistada osaliselt läbipaistvad, tekitades aknaefekti või õhku läbilaskva võrguga, mis hoiab kinni sademed, kuid tagab õhuliikumise.

Asula OÜ on PVC-katete ja teraskonstruktsioonide projekteerimine, tootmise ja paigaldamisega tegelenud pikki aastaid. Ettevõtte jaoks on oluline olla oma klientide jaoks olemas ka pärast toodete garantiiaja lõppu ning aidata neil on äri efektiivsemaks muuta. Asula on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige ja tunnistatud Edukaks Eesti ettevõtteks 2019 ja 2020.

