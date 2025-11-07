Tesla aktsionärid on otsustanud: Musk on triljonit dollarit väärt!
Tesla teatas, et neljapäeval Texase osariigis Austinis toimunud üldkoosolekul kiitsid aktsionärid heaks tegevjuhi Elon Muski palgapaketi, mille kogutasu võib ulatuda 1 triljoni dollarini. Tesla teatel sai Muski pakett 75% häältest.
Foto: Reuters/Scanpix
Triljon dollarit (1 000 000 000 000 USD) on suurusjärku, millega võib võrrelda terve riigi majandust. Ühe triljoni dollari suurune summa tähendab seda, et Musk võrdub majanduslikult enam kui 23-kordselt Eesti kogu aastatuluga.
Norra riiklik pensionifond, mis on omasugustest maailma suurim, kavatseb sel nädalal hääletada vastu plaanile, mille kohaselt Tesla maksaks ettevõtte tegevjuhile Elon Muskile 1 triljoni dollari väärtuses aktsiaid.
USA aktsiaturud jätkasid neljapäeval järsku langust, kuna turge kimbutas jätkuvalt mure suurte tehnoloogiaettevõtete pärast. Samuti näitasid oktoobris koondamiste osas rasket kuud USA erasektori tööhõive andmed ja see ajendas võlakirjade hinnatõusu.
