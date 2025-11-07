Tesla aktsionärid on otsustanud: Musk on triljonit dollarit väärt!

ST Sisuturundus 06.11.25, 11:00

Äripäeva raadio saates räägitakse Pärnumaast kui aastaringse äriturismi sihtkohast, mis ühendab töö ja puhkuse elamuslikul moel. Pärnu pole enam vaid suvepealinn, vaid kujunemas tõeliseks ärikuurordiks, kus ettevõtted leiavad sobiva keskkonna konverentside, koolituste ja meeskonnaürituste korraldamiseks.