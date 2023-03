Sisuturundus

Kuidas faktooringuga ettevõtte käivet kümnekordistada?

Laenutoodete tark kasutamine võib ettevõtet väga kiiresti kasvatada. Nord Solar OÜ juhatuse liige Andrus Armulik räägib, kuidas ettevõte loodi ja sellest, kuidas aastaga enam kui kümnekordse käibekasvuni jõuti.

Nord Solar OÜ on asutatud 2021. jaanuaris ja tegeleb päikesepaneelide müügi ning paigaldusega. Kuidas sellise ettevõtmiseni jõudsite?

Me alustasime selles valdkonnas hoopiski päikeseparkide paigaldajatena. Tehes seda juba mõnda aega saime aru, et oleks igati mõistlik ja loogiline järg ise kätt proovida selles valdkonnas. Seejärel hakkasimegi otsima endale koostööpartnerit, kellelt saaksime osta terviksüsteemi lahendust, mitte komponente eraldi. Tahtsime olla teistest pakkujatest erinevad, kuna turul olevad konkurendid pakuvad lahendusi, mis koosnevad erinevate tootjate komponentidest. Meil õnnestus leida Hollandi ettevõte, kes pakub terviklikku lahendust, mille kõik komponendid arendatakse ühes kohas. Ehk siis kogu päikesepargi süsteem tuleb ühelt ettevõttelt ja tänu sellele saame pakkuda paremat lahendust, kui teised meie konkurendid.

Mis oli alustades kõige raskem või pakkus enim väljakutseid?

Kõige raskem oli alustada klientide võitmisega, kuna olime turul uued. Väga palju oli klientidele selgitamist meie toote ja süsteemide kohta, ning miks meie oma on parem kui teistel. Ja mis seal salata, esimesed kliendid olid ikkagi meie enda sõbrad ja tuttavad. Sealt edasi oli juba lihtsam, kuna oli ette näidata, kuidas terviklahendus töötab paremini kui lahendus, mis on komplekteeritud erinevatest komponentidest.

Mis aitab tänases, kiiresti muutuvas maailmas enda äritegevusega õigel suunal püsida?

Tuleb kindlaks jääda oma tegevusele, hoida kvaliteeti teeninduses ja pakkuda kliendile parimat lahendust. Pakkuda alati juurde lisavõimalusi, et kliente mitte kaotada. Olla unikaalsed, meie puhul näiteks see, et me suudame pakkuda garanteeritud tootlikkust koos kWh garantiiga ja kindlustusega, mida pakub meile Lloyds of London.

Kust leidsite finantseeringut ettevõtte jaoks?

Faktooringut sai kasutatud, kui me olime suhteliselt algusfaasis oma ettevõtmisega ja meil ei olnud veel piisavalt kapitali, et projekte rahastada. Oleme varasemates ettevõtmistes samuti kasutanud faktooringut. Sobiva partneri leidsime läbi furo faktooringuvõrdluse. Protsess oli kiire ja sujuv ning ei nõudnud suurt ajakulu. Faktooring aitas maksetähtaegu meie jaoks oluliselt lühemaks muuta, tänu millele saime suuremad projektid kiirelt ja lühikese ajaga ära rahastada. See on meie kui päikeseenergia terviklahendust pakkuva firma jaoks väga oluline, et tagada likviidsus uute projektide jaoks.

Nord Solar OÜ käive oli 2021 IV kvartalis 422 397 eurot, 2022 IV kvartalis 5 642 822. See on rohkem kui 13-kordne käibekasv ühe aastaga. Kuidas Te selliste numbriteni jõudsite?

Eelmise aasta käibe kasv oli tõesti metsik. See oli uskumatu aasta. Kiirele kasvule aitas kaasa loomulikult turusituatsioon, nõudlus roheenergia järgi ja otseloomulikult tingis selle olukorra üüratud elektrihinnad. Et seda kõike teenindada, suurendasime me oma meeskonda samuti peaaegu 5 korda, et saaksime olukorrast maksimumi võtta. Sinna juurde veel pikad töötunnid, nii pere kui ka une arvelt.

Mis on Teie järgmise 5 aasta eesmärk?

Keeruline praegu veel ennustada viie aasta prognoose. Nii palju on muutuvaid tegureid ja piiranguid (võrgu võimsuse ja nende väljaehitamise plaanid jne). Eesti turul veel mingi kasvuruum on, aga kui kaua, seda on natuke raske veel ennustada. Kuna me tegutseme lisaks Eestile ka Lätis, Leedus, Soomes ja Rumeenias, siis plaanis on meil ikkagi oma käibenumbreid aasta-aastalt kasvatada. Kui ühel turul tulevad kitsendused peale, siis keskendume turule, kus neid on vähem. Kindlasti on eesmärk lisaks eelmainitud turgudele laieneda ka kaugemale.