Väikeettevõtja teekond viiekordse kasvuni

Grriin OÜ omanik Vivika Kendra räägib sellest, kuidas nende teekond alguse sai, kuidas värske ettevõttena on võimalik nii kiiresti kasvada ja mis on nende järgneva aasta sihid.

Millega Grriin OÜ peamiselt tegeleb? Kuidas Te selle ettevõtmiseni jõudsite?

Grriin OÜ tegeles seni peamiselt matkaautode välja rentimisega kuni furo laenuvõrdluse platvormi kaudu võetud laen aitas meil laieneda. Nüüdseks oleme juurde võtnud lisaks rendile ka müügipoole. Tänaseks saame öelda, et müüme ja rendime matkaautosid ning haagissuvilaid. Mõte ettevõtlusest algas nii, et ühel suvel tekkis endal soov ja vajadus matkaautot rentida. Kuna see vajadus selgus suvisel ajal, siis matkaauto leidmine oli justkui mission impossible. Sai pisut sappi pritsitud, et mis mõttes ei ole vabu autosid mitte kusagil ja kirutud, et osta või ise matkaauto. Ja nii läkski.

Millised olid järgmised sammud?

Nägime, et hooajal on matkaautode nõudlus suurem kui pakkumine. Samuti tahtsime ise matkaauto võlusid nautida ning alustasime ühe matkaautoga. Pärast esimest hooaega oli selge, et ühe autoga selles sektoris ei ole otstarbekas majandada. Probleem oli selles, et töömaht sai muude toimetamiste kõrval segavaks ja kui keskenduda ainult matkaauto rendile, siis ei majanda finantspoolega ära. Meie nägime siinkohal lahendusena laienemist, aga kuna need autod on siiski võrdlemisi kallid, siis oli raske järgmisi soetada. Praeguseks on meie autopargis 3 matkautot ja kohe lisandumas veel 2 autot ja 2 kerghaagist. Viimased on meie turul mõneti ainulaadsed ent kelles uudishimu praegu tärkas saab suvel meie juurde neid uudistama tulla. Loomuliku jätkuna oleme ka märtsist alates ise maaletoojad/edasimüüjad.

Mis oli alustades kõige raskem või pakkus enim väljakutseid?

Eks see alustamine on igatpidi raske ning keeruline on välja tuua neid kõige raskemaid momente. Kõige raskem oli vast ajaplaneerimine, sest olles ettevõtja oled sa naljaga pooleks öelduna 25/8 tööl. Raha on alati puudu vastupidiselt arvamusele, et ettevõtjatel on raha palju, ning aega maa ja ilm. Alguses peab kõik ise ära tegema ja mida ei oska tuleb ära õppida ja ikka ise ära teha. Aga ega ma ei kahetse hetkeks ka, et alustasin ja plaanid on paigas.

Mis aitab tänases, kiiresti muutuvas maailmas enda äritegevusega õigel suunal püsida?

Fookuse hoidmine, enda kursis hoidmine turuga ja uute lahenduste otsimine. Enda klienti peab tundma samuti ning kätt pulsil hoidma.

Olete kasutanud ärilaenu, mille taotlesite furo laenuvõrdluse platvormilt.

•Mis eesmärgil ärilaenu kasutasite?

Uute autode ja haagiste tellimiseks. Kodukontorist äripinnale kolimiseks ning otseloomulikult turunduse jaoks.

•Kui lihtne või keeruline oli selle platvormi kasutamine?

Väga kiire ja lihtne. Ei meenu, et miski muret oleks valmistanud. Pigem sellel hetkel ma ei võtnud seda väga tõsiselt, sest olin korduvalt suurtelt pankadelt juba negatiivseid vastuseid saanud, kuna ettevõte oli nii noor ja ilusaid suuri numbreid polnud veel näidata. Suurte ootustega taotlust ei täitnud ent meeldiva üllatusena ületati meie ootused.

•Kuidas kogu laenuprotsess kulges alates päringu tegemisest kuni raha laekumiseni?

Kõik läks isegi liiga kiirelt ja lihtsalt 😊

•Kuidas ärilaen aitas saavutada teie ettevõtte eesmärke?

Eks see laen andis praegu võimaluse laienemiseks. Ilma laenuta ei oleks sellises mastaabis laienemine isegi mitte aeglases tempos kõne alla tulnud. Laen võimaldas meil tellida tehasest näidissõidukid, mida klient saab katsuda-proovida.

Mis on Teil järgneva aasta eesmärk? Kuhu tahate oma ettevõttega jõuda?

Plaanis on veelgi laieneda ja tutvustada meie maale toodavat brändi. Lisaks on üks võib-olla mitte niivõrd kasumlik ent kindlasti innovaatiline ning sotsiaalse tagamõttega plaan tuua Eestisse nüüd ka esimene täisfunktsionaalne invamatkaauto, kus on tagatud täielik võimekus sõidukit kasutada ka ratastooli kasutajal. Lisaks ratastooli kasutajale on sõidukis ruumi veel neljale ning see kõik jääb kenasti 3500kg piiresse, mis tähendab, et sõitmiseks ei ole vaja midagi enamat, kui tavaline B kategooria juhtimisõigus.