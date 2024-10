Tagasi ST 14.10.24, 11:58 SEB: majanduses on mõõn ületatud Kuigi majanduslangus on Eestis kestnud kaks viimast aastat, ei näita SEB ettevõtete portfell nende kehva toimimist, rääkis SEB ettevõtete panganduse juht Peep Jalakas.

SEB ettevõtete panganduse juht Peep Jalakas räägib saates makromajandusest ja sellest, kuidas ESG kohustus mõjutab ettevõtete tegevust panga vaates. Foto: Raul Mee

“Praegu on portfelli kasv olnud 3–5% aastas, kusjuures me jälgime ka portfelli kvaliteeti, kui palju on makseraskusi ja laenude ajatamisi,“ ütles Jalakas.

Ühest küljest näitab portfelli kvaliteet Eesti ettevõtete head maksedistsipliini ja finantstarkust, aga ka seda, et hullem olukord majanduses on seljataga, usub Jalakas.

Ta toob veel saates välja, et Soome ja Rootsi majanduses on samuti näha taastumise märke, mis on oluline, sest need lähiturud mõjutavad kõige enam meie majandustulemusi. Intressimäärade langus peaks majandust samuti ergutama, vähemalt laenud lähevad ettevõtetele odavamaks.

Kuula sisuturundussaatest, miks intressimäärade tõus lõi eestlasi valusamalt kui lätlasi ja leedukaid ning milliseid investeeringuid rohelaenudega finantseerida saab. Saates on külas SEB ettevõtete panganduse juht Peep Jalakas. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

SEB: majanduses on mõõn ületatud

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun