Tagasi ST 21.03.25, 11:00 Mõne riskijuhtumiga saavad pihta kõik, küsimus on, millal IT-ettevõtete käekäigust rääkivas saates tuleb Nortali Eesti juhi ja ITLi presidendi Ats Albre ning IIZI finantsriskide valdkonna spetsialisti Helen Evertiga täpsemalt jutuks IT-ettevõtlusega seonduv ökosüsteem Eestis ja mujal.

Helen Evert ja Ats Albre. Foto: Tõnu Einasto

Hetkel on IT ökosüsteemidega seotult levinud kolm põhilist kahjutrendi – tehnoloogilise tegevusega seotud eksimused ja neist tekkivad nõuded, lunavararünded ja intellektuaalomandiga seotud nõuded.

Ats Albre, kellel on laialdane kogemus tehnoloogiasektoris ning digilahenduste arendamises nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt, jagab oma vaadet Eesti ja globaalsete IT-ettevõtete väljakutsetele, riskidele ning sellele, kuidas regulatsioonid ja turutingimused mõjutavad tehnoloogiaettevõtteid täna ja tulevikus. “Ootusärevust on palju, mis pärsib investeerimisotsuseid, olgugi, et tehnoloogiasektoris on käsil parimad ajad,” tõdeb Albre.

IIZI finantsriskide valdkonna spetsialistil Helen Evertil on pikaajaline kogemus riskijuhtimise ja kindlustuslahenduste pakkumisel nii Eesti kui ka rahvusvahelisel turul. Evert keskendub eelkõige IT-ettevõtete, tehnoloogia ja innovatsiooniga seotud riskidele, aidates klientidel mõista ja maandada digitaalsetele teenustele, küberturvalisusele ja intellektuaalomandile omaseid ohte. Ta tunneb hästi IT-sektori spetsiifilisi kindlustusvajadusi ning teab, kuidas tehnoloogilise tegevusega seotud eksimused, lunavararünded ja andmekaitseriskid võivad ettevõtteid mõjutada.

“Loe kliendilepingut!”, nimetab Evert kõige aluseks tegevust riskide maandamise pikal teekonnal. “Liiga palju kirjutatakse pimesi lepingutele alla!”

Kas tehisintellekti regulatsioonides on ülereguleerimise oht ning mida soovitab Ats Albre teha, et kahjukindlustusjuhtumi olukorda vältida, aitab välja selgitada saatejuht Tõnu Einasto.