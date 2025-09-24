Selgusid USA aktsiad, mille langusele panustavad investorid enim

Analüütik: investoritel rõõmustamiseks põhjust pole
Ehitusseadmete rendifirma Storent soovib muuta oma varasemate võlakirjade tingimusi. Muudatused on investorite jaoks ebasoodsad, pakkudes marginaalse preemia eest oluliselt suuremat riski, hindab Avaroni investeeringute juht Silver Schmeiman.
LHV investorkogukonna juht Nelli Janson rääkis, et Nvidia aktsia puhul on investoritel kaks kaalukaussi. “Ühest küljest OpenAI investeering kindlasti tugevdas vundamenti, aga teiselt poolt on suhted Hiinaga sassis,” ütles ta Äripäeva raadiohommikus.
Iisraeli küberturbeettevõte Cyberbit ostis Eesti juurtega Rangeforce’i, et pakkuda globaalselt ühtset platvormi, mis ühendab individuaalse oskuste arendamise ja meeskondlikud küberkriisi simulatsioonid.
“Ükski tarkvara ilma protsessita ei tööta – aga kui tarkvara ja protsessid saada liikuma koos, on võit tohutu,” ütleb Foruse personalijuht Merje Kärner, kes kirjeldab teekonda digitaalse tööaja ja personaliarvestuse lahenduse kasutuselevõtul.