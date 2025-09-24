Selgusid USA aktsiad, mille langusele panustavad investorid enim

ST Sisuturundus 23.09.25, 11:00

“Ükski tarkvara ilma protsessita ei tööta – aga kui tarkvara ja protsessid saada liikuma koos, on võit tohutu,” ütleb Foruse personalijuht Merje Kärner, kes kirjeldab teekonda digitaalse tööaja ja personaliarvestuse lahenduse kasutuselevõtul.