Tagasi 25.09.25, 08:33 Ettevõtete laenunõudlus suureneb kiirete sammudega Aastaga kolmandiku kukkunud intresside ja majanduskeskkonna paranemise käigus on ka ettevõtete laenunõudlus kasvanud pea poole võrra.

650 miljonit eurot laenasid kommertspangad augustis pikaajaliste laenude ja liisingute näol.

Foto: Liis Treimann

Keskpanga andmetel laenasid ettevõtted augustis pikaajaliste laenude ja liisingute näol 430 miljonit eurot. Seda on 63 miljonit eurot vähem kui eelmisel kuul ja 124 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.