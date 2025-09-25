Ettevõtete laenunõudlus suureneb kiirete sammudega

650 miljonit eurot laenasid kommertspangad augustis pikaajaliste laenude ja liisingute näol.
Foto: Liis Treimann
Keskpanga andmetel laenasid ettevõtted augustis pikaajaliste laenude ja liisingute näol 430 miljonit eurot. Seda on 63 miljonit eurot vähem kui eelmisel kuul ja 124 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.
Tänavu on Tallinnas ja Harjumaal nõudlus büroopindade järele vähenenud viimase kümnendi väikseimaks. Samal ajal on pakkumine suur ja otsustajad saavad kasutada tugevat läbirääkimispositsiooni, kirjutab RE Kinnisvara vanempartner Monica Meldo.
Eesti Panga värske prognoosi järgi tugineb Eesti majanduskasv järgmisel aastal suuresti laenurahal. See annab küll lühiajalise tõuke, kuid seab samal ajal ohtu riigi eelarve jätkusuutlikkuse. Majanduse sisemine tugevnemine jätkub aga tuleval ja ületuleval aastal.
Uus raadiosaade “Kaupmehe eduvalem” alustab Eesti jaekaubanduse hetke kuumima teemaga: toiduhinnad. Saatejuht ja kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil vestleb tippjuhtidega, et välja selgitada, mis mõjutab seda, kui palju me poes maksame.