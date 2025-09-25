Produtsent: Eesti filmi on kasulikum teha Lätis

Produtsent Esko Rips ütles, et Vahur Afanasjevi “Serafima ja Bogdani” ainetel valmivat filmi võetakse üles Lätis, kus riiklik tagasimaksefond katab 30% kuludest. Ta märkis, et Eesti riik kohalikke filme samal viisil ei toeta.
Nafta filmsi produtsent Esko Rips rääkis intervjuus, kes mängivad uues filmis peaosi ja kust on näitlejad üldsegi pärit.
Foto: Erakogu
“See on sarnane süsteemiga, mille alusel Tenet filmis Eestis ja sai osa kuludest tagasi. Kahjuks Eesti riik pole täna veel valmis oma filmidele sellist tagasimakset pakkuma, mistõttu oleme sunnitud otsima võimalusi koduriigist väljaspool,” selgitas Rips.
Selle aasta algus oli Eesti filmis rõõmustavalt rikkalik. “Nende seas olid filmid, mis olid tegelikult arenduses juba neli aastat tagasi, võtted olid enamikul kaks aastat tagasi,” ütleb aga “Fränki” režissöör Tõnis Pill, et nüüd ähvardab uute filmide väljatulekusse saabuda vaikus.
