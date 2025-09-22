Tagasi ST 22.09.25, 12:38 Foruse kogemuslugu: suurettevõtted kasutavad üha enam teenusepõhist IT-tuge Turvalise ja jätkusuutliku keskkonna loomisele keskendunud Forus nendib, et isegi suurettevõttel on keeruline konkurentsitihedal tööjõuturul sobivaid spetsialiste leida ja hoida. Seetõttu muutub äriliselt järjest kasulikumaks IT-teenused sisse osta. See omakorda aitab paremini keskenduda oma põhiärile.

Kokku haldab Telia Foruse 370 arvutitöökohta, sealhulgas ka juhtimiskeskust, mis töötab 24/7 ning kus kvaliteetne IT-tervikteenus on eriti olulise tähtsusega.

Foto: Andres Raudjalg

Forus hakkas Telialt erinevaid teenuseid sisse ostma juba ettevõtte eelkäijate USS Security ja Securitas Eesti ajal. Tänavu kevadest lisandus juurde ka IT-kasutajatugi, et hoida äritegevus sujuvana ning töötajate seadmed korras.

“Forus on küll väga suur ettevõte, kuid meil endal oleks majasisese IT-kasutajatoe ja võrguspetsialistide kompetentsi hoidmine üsna keeruline,” nendib Foruse IT-teenuste juht Raul Naarits. Üks osa on tema sõnul sobivate inimeste leidmisel, kuid väga oluline on ka nende inimeste enda juures hoidmisel ja koolitamisel. Ettevõtted on tööjõuturul suured konkurendid ja kasutajatoe majas hoidmine seetõttu kulukas. Naarits arvab, et enamik suurematest ettevõtetest lähebki sel põhjusel üle teenusepõhisele kasutajatoele.

Üks teenusepakkuja on soodsam kui mitu erinevat

Forus on valinud partneriks Telia. Sisse ostetakse niinimetatud tervikteenust, mis sisaldab näiteks mobiiliteenust, võrgu- ja tulemüürihaldust, pilveteenust, arvutitöökohahaldust, kontoritöö lahendusi ja kõnekeskust. Kokku haldab Telia Foruse 370 arvutitöökohta, sealhulgas ka Läti üksust. Lisaks ostetakse Teliast töötajatele nii uusi kui ka kasutatud seadmeid. Ettevõte peab väga oluliseks kestlikkust ja oma jalajälje vähendamist.

Kõikide IT-teenuste tellimine ühelt ettevõttelt teeb haldamise nii Foruse kui ka teenusepakkuja jaoks sujuvamaks. Kõik teenused toimivad ühtse tervikuna, mida haldab üks partner. „Erinevatel lõikudel on kindlad projektijuhid, kliendihaldurid ja IT-arhitekt, kes kõik on juba meie ettevõtte tegevusega kursis ning oskavad kiirelt leida eri probleemidele lahenduse,” räägib Naarits, miks tasub sisse osta teenuseid just ühelt teenusepakkujalt. Lisaks tuleb see kokkuvõttes ettevõttele soodsam kui eri partnerite kasutamine.

„Tervikteenus ei tähenda ainult mugavust – see on strateegiline valik. Forus on hea näide sellest, kuidas tervikteenuse kasutuselevõtt aitab ettevõttel optimeerida ressursse ja vähendada halduskoormust. Lisaks on keskkonnateadlikkus järjest olulisem – uuskasutatud seadmete kasutamine võimaldab ka IT-lahenduste puhul teha jätkusuutlikke valikuid,“ selgitas Telia IKT müügiosakonna juht Margus Danil. Ta lisas, et Telia IT-teenused on üles ehitatud nii, et need kasvavad koos kliendi vajadustega. Kui ettevõte laieneb või muutub töökorraldus, saab tervikteenust vastavalt kohandada – olgu selleks uute töökohtade lisamine, pilvelahenduste laiendamine või turvameetmete uuendamine.

Kuna viimastel aastatel on Eestis küberrünnakute arv märkimisväärselt kasvanud ning ettevõtetel lasub järjest suurem kohustus küberturvalisuse meetmeid rakendada, on välisest partnerist omajagu abi ka siin, sest partner juba tunneb ettevõtte võrgu infrastruktuuri ning sellest tulenevalt oskab pakkuda sobivaid lahendusi. Palju kasu on Naaritsa sõnul ka turvalisest kontoriinternetist ehk turvaneti teenusest, mis blokeerib võimalikke ohusündmusi.

Kuna Foruse kontorid ja objektid asuvad üle Eesti, tuleb ka hoolt kanda selle eest, et kõikides regioonides oleks teenus ühtmoodi sujuv. “Telia spetsialistide abi saame kasutada üle Eesti. Näiteks kui Jõhvis või Tartus on midagi korrast ära või vaja kasutajatuge, saab kiirelt ka kohapeal reageerida,” räägib Naarits. Kuna kasutajatoe ja võrguinfrastruktuuri haldamise pärast ei pea Forus enam muretsema, saab ettevõte keskenduda oma põhiärile.