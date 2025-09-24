Kas toit on Eestis liiga kallis? Kaupmehed võtavad ette hinnad ja maksud

Uus raadiosaade “Kaupmehe eduvalem” alustab Eesti jaekaubanduse hetke kuumima teemaga: toiduhinnad. Saatejuht ja kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil vestleb tippjuhtidega, et välja selgitada, mis mõjutab seda, kui palju me poes maksame.
- Fotol Rimi Eesti Foodi tegevjuht Kristel Mets, saatejuht ja kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil ning Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla.
- Foto: Äripäev
Coop Eesti juhatuse esimees Rainer Rohtla
ja Rimi Eesti tegevjuht Kristel Mets
nõustuvad, et elu Eestis on viimastel aastatel läinud märkimisväärselt kallimaks, eriti tunnetavad seda väljaspool Tallinna elavad pered, kelle mediaanpalga ostujõud on pealinnaga võrreldes kuni 35% väiksem.
Sisuturundussaates selgitatakse põhjalikult, millest kujuneb poe lõpphind ja miks 70/10/20 valem (toote omahind / kaupmehe osa / käibemaks) peegeldab jaekaubanduse reaalsust.
Arutelu fookuses on regionaalsed erinevused, ostukorvide mõõtmise metoodika ja käibemaksuerisuse võimalused Eestis võrreldes naaberriikidega. Rohtla sõnul võidavad toiduainete käibemaksu erisusest tarbija ja Eesti tootja, mitte kaupmees. Mets rõhutab, et tihe konkurents ja tarbijate suured ootused kvaliteedile ning sortimendile on Eestis unikaalsed. Just see tagab, et iga hinnasoodustus, sealhulgas võimalik käibemaksulangetus, jõuab kindlasti tarbijani.
Rohtla sõnul ei tee nad sooduskampaaniaid ja põhitoiduainete müüki madala hinnaga enda omakasu silmas pidades, vaid see on nende igapäevane tööriist.
