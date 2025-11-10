Tagasi ST 11.11.25, 10:16 AS PN Project lunastas osa varasemaist võlakirjadest ja pakub uusi 10% kupongimääraga võlakirju Riias asuva ärikeskuse Preses Nama Kvartāls arendaja AS PN Project käivitas oma võlakirjaprogrammi kuuenda lühiajalise emissiooni, millega pakub investoritele 10% aastase tootlusega poolaastaste kupongimaksetega tagatud võlakirju. Samal ajal viis Lords LB Special Fund V teine tütarettevõte UAB Preses Nams lõpule varasema, 2023. aasta võlakirjaprogrammi raames emiteeritud Leedu võlakirjade ennetähtaegse lunastuse mahus 10 miljonit eurot ehk 75% võlakirjade programmi mahust.

Tänasest käivitunud lühiajaline võlakirjade emissioonietapp on eeskätt suunatud institutsionaalsetele investoritele, kellel ei õnnestunud eelmises etapis võlakirju märkida. Samas on osalema oodatud ka jaeinvestorid. Uue võlakirjaprogrammi kuuenda etapi märkimisperiood kestab vaid kolm päeva – 10.–12. november 2025 – ning võlakirjade lunastustähtaeg on 4. juuni 2027. Planeeritav emissioonimaht on kuni 3 miljonit eurot ja miinimuminvesteering on üks võlakiri hinnaga 1 044,3835 eurot (nimiväärtus 1 000 eurot). Emissiooni korraldab Artea Bank, müügiagentidena tegutsevad Redgate Capital AS ja Orion Securities UAB.

„Kuuenda etapiga jätkame kindlat liikumist Preses Nama Kvartālsi valmimise suunas – tänaseks on tagatud 65% vajalikust finantseerimisest ja ligikaudu 60% ehitustöödest on tehtud,“ ütles Lords LB Special Fund V juht Povilas Urbonavičius. „Iga rahastus­etapp toetab nähtavat arengut objektil, viies meid lähemale kaasaegse ja jätkusuutliku ärikeskuse valmimiseni Riias.“

Alates võlakirjaprogrammi käivitamisest on PN Project edukalt kaasanud üle 39 miljoni euro, mida on kasutatud oluliste ehitusetappide saavutamiseks – muu hulgas on valminud hoone põhikandekonstruktsioon, jätkub fassaadi paigaldamine ja muud tööd. Võlakirjad on noteeritud Nasdaq Balticu võlakirjanimekirjas, tagades investoritele läbipaistvuse ja likviidsuse.

UAB Preses Namsi 10 miljoni euro suurune ennetähtaegne võlakirjade lunastus viidi lõpule 7. novembril. Pärast lunastust on selles võlakirjaprogrammis järelejäänud nominaal 3,4 miljonit eurot. Prospekti kohaselt on lõpptähtaeg 13. november 2025.

Kuidas investeerida

Investorid saavad võlakirju osta oma panga kaudu, otsides internetipanga investeerimisjaotisest PN Projecti võlakirju või võttes ühendust oma kliendihalduriga.

. Üksikasjalik teave investeerimise kohta Baltikumi suurimate pankade vahendusel on kättesaadav siin

Uue äri- ja innovatsioonikvartali rajamine Ķīpsalas

Preses Nama Kvartāls rajatakse Riia Ķīpsala linnaossa. Esimene etapp – 11-korruseline A-klassi büroohoone – pakub kõrgekvaliteedilisi töökohti, mille kavandamisel on arvestatud säästvate tehniliste lahenduste, energiatõhususe ja paindlikkusega nii kohalikele kui ka rahvusvahelistele üürnikele. Büroohoone valmib 2026. aastal ning on osa laiemast kvartalikontseptsioonist, mis hõlmab täiendavaid büroosid, elamispindu või hotelli, kaubandus-, haridus- või meditsiinitaristut ning avalikke haljasalasid.

Käesolev teade on tasuline turunduskommunikatsioon ega kujuta endast investeerimisnõuannet ega -pakkumist. Käesolevaga esitatakse teavet AS PN Project võlakirjade avaliku pakkumise kohta. Iga investeerimisotsus peab põhinema Läti Panga poolt heaks kiidetud põhiprospektil ja lõpptingimustel. Heaks kiidetud põhiprospekt ja lõpptingimused on kättesaadavad AS PN Project veebilehel: lordslb.lt/presesnams_bonds

Teave Lords LB Special Fund V kohta

Lords LB Special Fund V on teadlikele investoritele mõeldud suletud investeerimisfond. Fond keskendub ärikinnisvara arendamisele Balti riikides. Seda haldab üks Baltikumi suurimaid juhtimisettevõtetest UAB Lords LB Asset Management. 2017. aastal loodud fond on teinud ühe investeeringu Riia äriarendusprojekti – Preses Nama Kvartals, mida arendab AS PN Project.

Teave Preses Nama Kvartālsi kohta

Preses Nama Kvartālsi arendus toimub mitmes ehitusetapis. Esimene etapp hõlmab A-klassi büroohoonet. Edasine arenduskontseptsioon näeb ette meditsiini- või hariduskeskust, hotelli või elamut, büroohoonet ning muid rajatisi. Plaanis on ka olemasoleva Preses namsi (Ajakirjandusmaja) hoone renoveerimine. Projekti arendaja on Lords LB Asset Management, kelle hallatavate varade maht ulatus 2024. aasta detsembri lõpuks 1,331 miljardi euroni.