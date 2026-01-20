Tagasi ST Tehnoloogia, mis paneb maailma liikuma: ajamite arendus sünnib Eestis ABB Eesti ajamite tehase inseneeria osakonna juhi Jaanus Karu sõnul on sagedusmuundur elektrimootori töö juhtimisel keskne komponent, millest sõltuvad nii energiatõhusus, töökindlus kui ka kogu süsteemi täpsus.

„Seal, kus on liikumine, on väga suure tõenäosusega ka sagedusmuundur,“ ütleb Karu. Tema sõnul ei ole ajam lihtsalt üks elektriseade, vaid keerukas süsteem, mis koosneb jõuelektroonikast, juhtimissüsteemidest, tarkvarast ja mehaanikast ning peab töötama väga erinevates ja sageli äärmuslikes tingimustes. „Juhtimine toimub millisekundite tasemel ja iga väike viga võib tähendada energiakadu, müra, ülekuumenemist või riket,“ selgitab ta.

Saates räägib Karu põhjalikumalt, kuidas Eestis arendatud ABB ajamid jõuavad kasutusse üle maailma ning miks on just Eestis kujunenud tugev ja pikaajaline ajamite tootearenduse kompetents. Tema sõnul on siinsete inseneride eelisoskus näha tervikpilti ja siduda eri valdkondade teadmisi üheks toimivaks süsteemiks.

Karu sõnul eeldab selliste ajamite arendamine väga kõrgeid insenerioskusi ja süsteemset mõtlemist. „See on valdkond, kus ei piisa ainult ühest kitsast erialast – vaja on näha tervikut ja mõista, kuidas elektroonika, tarkvara ja mehaanika koos töötavad,“ ütleb ta. ABB otsib oma meeskonda nii kogenud tippspetsialiste kui ka alles karjääri alustavaid insenere, kellel on tehniline uudishimu ja soov samm-sammult oma teadmisi ning oskusi arendada.