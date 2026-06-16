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Eelarves saab löögi see, millest tegevjuht kõige vähem aru saab

Olles kümme aastat olnud tegevjuht ja vestelnud enam kui 400 teise tegevjuhiga, olen täheldanud ühte mustrit. Eelarves saab esimesena löögi see, millest tegevjuht kõige vähem aru saab. Põhjus on selles, et juhatusel pole andmeid, milline on kindla tegevuse otsene mõju nende ärile - ja milles ei olda kindel, seda on loogiline kärpida. Just seetõttu on turunduse rida esimeste seas, kuhu käärid kallale lähevad.
Agentuuri Megapiksel tegevjuhi Hannes Saardi sõnul ei tulene ettevõtete turunduse kitsaskoht mõõdikutest endist, vaid sellest, kuidas neid ülejäänud äripilti asetatakse.
  • Agentuuri Megapiksel tegevjuhi Hannes Saardi sõnul ei tulene ettevõtete turunduse kitsaskoht mõõdikutest endist, vaid sellest, kuidas neid ülejäänud äripilti asetatakse.
  • Foto: Megapiksel

Mis tegevjuhi peas toimub?

Eesti tegevjuht ei kärbi rumalusest. Ta opereerib lihtsalt nende arvandmete pinnalt, mis tal on. Käive, rahavoog, kasumlikkus, kulubaas — numbrid, mille kohta tal on kogemus ja vaist. Turundus kipub olema rida tema eelarves, mille tasuvust pole keegi suutnud näidata. On esitletud pehmeid mõõdikuid, nagu klikid, nähtavus, sotsiaalmeedia jälgijad.
Turundus läheb kärpekääride alla, sest turunduse investeeringu tasuvus ei tule Excelis välja.

Kõik mõõdavad, aga vähe analüüsitakse

Probleem ei tule sellest, et turundust üldse ei mõõdetaks. Numbreid on lõputult. Iga reklaamiplatvorm pakub ekraanitäie dashboard'e, iga agentuur saadab kuuraporteid, iga sotsiaalmeediakanal näitab graafikuid. Numbritest puudus pole. Puudu on kolmest kuni viiest prioriteetsest mõõdikust, mis ütlevad, kuidas turundus äri päriselt mõjutab. Ning spetsialistist, kes suudaks turundust, müüki ja äri tervikuna vaadata ning analüüsi pinnalt järeldusi teha.

Viga 1: mõõdetakse aktiivsust, mitte tulu

Kõige sagedasem lõhe tekib sellest, kus numbrid näitavad tegevust või tulemust. Klikid, näitamised, jälgijate arv - kõik liiguvad iga päev üles-alla ja jätavad mulje, et turundus liigub kuhugi. Need ei pruugi olla seoses päris müükidega.
Tüüpiline stsenaarium: turundaja toob koosolekule aruande, kus on graafikud kaasatuse ja näitamiste kohta. Numbrid on suuremad kui eelmisel kuul. Tegevjuht noogutab, aga küsib siis: "Ja müük?" Vastust ei tule, sest turundusnumbreid pole ärinumbritega kokku viidud.
Eelmainitud “pehmed mõõdikud” pole halvad. Nende väärtus tuleks lihtsalt välja arvutada. Klikid, sotsiaalmeedia kasv jms on reaalsed mõõdikud ja need omavad ärile mõju, ent selle jaoks tuleks mõõta pikema perioodi vältel, milline neist tõukab müüki enim. Näiteks e-poe puhul klikimäär ja veebikülastajate kasv enamasti korreleerub müügiga. Osadel ettevõtetel sotsiaalmeedia levik (ingl k reach) omab kohest mõju müügile. Samas teistel juhtudel on näiteks sotsiaalmeedia nähtavus väga teisejärguline.
Kitsaskoht ei tulene mõõdikutest endist, vaid sellest, kuidas neid ülejäänud äripilti asetatakse.

Viga 2: vaadatakse üksikuid kanaleid eraldi, mitte sünergias

Levinud viga on vaadata tulemusi ainult Meta või Google’i reklaamihalduritest, ent need omistavad palju müüke teineteise arvelt endale ja 1+1 ei võrdu enam kahega. Näitlik stsenaarium: Meta näitab ühe kuu reklaamidest 100 000 € käivet, Google’i reklaamid omistavad endale teise 100 000 € juurde, kuigi tegelik e-poe käive oli sel kuul kokku 150 000 €. Mõistlik on vaadata kanaliteülest tasuvust ehk palju on investeeritud kõigisse kanalitesse kokku ning palju on tulnud tagasi. Kui see number on positiivne, ollakse õigel teel.
Üksiku kanali "ROAS 5x" Google’i raportist ei tähenda midagi, kui seda muu pildiga ei võrrelda.

Mida selle vastu teha?

Kumbki viga ei paranda end ise — need nõuavad regulaarset analüüsi, mis eeldab eraldi inimest/tiimi, kes sellele pühendub. Möödaminnes ja üle jala analüüsides see ei lahene.
Turundusagentuuris Megapiksel ehitame iga kliendi jaoks ühe lehekülje pikkuse mõõdikute tabeli, kus on kolm kuni viis prioriteetset numbrit, mis seovad turunduse äriga. Üks neist on alati kanaliteülene tasuvus ehk kogu investeering ja kogu omistatav käive ühe numbrina. Teised valitakse ärimudeli järgi. E-poel võivad need olla ostukorvi lisamised, B2B-s päringu hind, jaekaubanduses poekassa ostude arv jne.

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Kord kuus istume ettevõttega maha ja vaatame eelmise kuu numbrite täituvusele otsa ja seame järgmise kuu eesmärgid. Sealt ilmneb, mis töötas, mis mitte. 30+ restoraniga Pizzakioski puhul oli see igakuine mõõdikute koosolek üks põhjus, miks e-müük jaanuaris ja veebruaris 2025 oli 30% kõrgem kui aasta varem. Malmerkiga toimis sama meetod ehitussektori languses, kus talveaedade müük kasvas 62,9% ajal, kui sektor tervikuna kahanes.
Vahe pole eelarves. Vahe on selles, et keegi vaatab iga kuu õigeid numbreid ja teeb nende põhjal otsuseid, mis määrab, kas turundus oli kulu või investeering.
  • Megapiksli tiim
  • Foto: Megapiksel

Megapiksel pakub majavälist turundustiimi

Megapikslis oleme ettevõtetele majaväline turundustiim ja meie projektijuht on majaväline turundusjuht. S.t üks meeskond hoiab tervet ahelat - strateegiat, sisuloomet, reklaame, kanaleid, mõõtmist, andmete analüüsi. Pole olukorda, kus üks agentuur teeb Google'i reklaame, teine Meta omasid, kolmas filmib videoid ja keegi neist ei vaata suurt pilti, kas ja kui kasumlik kogu turundus on.
Kui hoida ainult ühte tükki ahelast, näeb ainult selle lõigu numbreid ja ülejäänu on justkui kellegi teise mure. Kui hoiame tervet ahelat, näeme, kuidas tükid omavahel toimivad. Milline kanal teist toetab, kus tekib koosmõju, kuhu kaob raha?
Agentuuri pluss on ka see, et erinevalt majasisesest inimesest on agentuurist oluliselt lihtsam vajadusel vabaneda.
Kui sa tajud, et su turundus pole hetkel mõõdetav ja on raske mõista, kas ning mis töötab, siis võta ühendust ja vaatame numbritele otsa. Küsi tasuta konsultatsiooni SIIN.
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