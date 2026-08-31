Karmen Joller: Eestis on arste ja õdesid, kes tegelikult ei tohiks töötada

Sotsiaalminister Karmen Joller nõustub, et Eesti tervishoiusüsteem on alarahastatud, kuid leiab, et probleeme ei saa lahendada lihtsalt lisaraha eraldamisega, kui samal ajal ei tehta struktuurseid reforme, näiteks ei tegeleta arstide ja õdedega, kes ei tohiks oma ametis töötada.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas kavatseb Karmen Joller tervishoius välja sõeluda arstid ja õed, kes tema hinnangul ei tohiks enam ametis töötada;

milliste reformidega plaanib minister vähendada tervisekassa puudujääki ja muuta ravi kvaliteedi Eestis ühtlasemaks. (2 punkti)