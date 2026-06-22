Millised tehnoloogiad hoiavad Tallinna töös keerulisemal hetkel?

Mis juhtub Tallinnaga siis, kui kaob elekter, katkeb side või tekib ulatuslik julgeolekukriis? Kui palju saab loota linnale, kui palju peavad valmis olema inimesed ise ning millist rolli mängivad Eesti kaitse- ja tehnoloogiaettevõtted?
Sisuturundussaates keskendutakse elanikkonna kaitsele, kriisivalmidusele ja koostööle erasektori ning omavalitsuste vahel. Arutatakse, millised on Tallinna suurimad haavatavused elektri- või sidekatkestuse korral, kuidas tehnoloogia aitab kriise ennetada ning millised lahendused võiksid viie aasta pärast muuta pealinna oluliselt turvalisemaks ja vastupidavamaks.
Vestluses vaadatakse otsa Ukraina kogemusele, Eesti kaitsetööstuse arengule ning küsimusele, kuidas muuta kriisivalmidus pikaajaliseks strateegiliseks tugevuseks.
Saates on külalisteks Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan, Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu tegevjuht Kalev Koidumäe, kaitsetehnoloogiaettevõtte HexTech tegevjuht Sten Nurmsalu.
Saadet juhib Lauri Toomsalu.
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