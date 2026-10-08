Tagasi ST Peagi lõppeb tagatud võlakirjade märkimisperiood: tootlus lunastustähtajani on 9% Veel reede pärastlõunani on investoritel aega märkida AS PN Projecti tagatud võlakirju, millega rahastatakse praeguseks ligikaudu 90% ulatuses valminud Riia A-klassi bürooarendust. Preses Nama Kvartālsi hoonesse kolivad esimesed üürnikud 2027. aasta jaanuaris ning üürilepingud on sõlmitud muu hulgas OP Banki, Deloitte’i ja teiste juhtivate ettevõtetega.

Võlakirjade tootlus lunastustähtajani on 9% ning need on tagatud Preses Nama Kvartālsi kinnistutele seatud esimese järjekoha hüpoteegiga. Võlakirjad on noteeritud Nasdaq Baltic võlakirjade nimekirjas.

Investeerida saab alates ühest võlakirjast, mille nimiväärtus on 1000 eurot. Hind koos kogunenud intressiga on 1041,7640 eurot. Kaasatavaid vahendeid kasutatakse arenduse A-etapi lõpufaasi rahastamiseks, sealhulgas ehitustööde lõpetamiseks ja üürnike pindade väljaehitustöödeks. Esimesed üürnikud kolivad hoonesse 2027. aasta jaanuaris.

Preses Nama Kvartālsi võlakirjade tugevused: 9% tootlus lunastustähtajani. Võlakirjad on suunatud investoritele, kes otsivad hoiuste kõrval täiendavaid investeerimisvõimalusi. Reaalne tagatis. Võlakirjad on tagatud projekti kinnistutele seatud esimese järjekoha hüpoteegiga ning tagatud nõude kogusumma on 68,96 miljonit eurot. Tõendatud maksete ajalugu. Alates esimesest võlakirjaemissioonist 2025. aasta mais on võlakirjaomanikele tehtud intressimakseid 4,75 miljoni euro ulatuses. Ehitus on lõppjärgus. Arenduse A-etapi ehitus on ligikaudu 90% ulatuses valmis. Üürnikud on juba olemas. Umbes 25% büroopinnast on reserveeritud. Üürilepingud on sõlmitud muu hulgas OP Banki, Deloitte’i, Vendoni, VILGERTSi, Berlin-Chemie/Menarini Balticu, Utilitas Windi, UXDA ja teistega. Üürnike kogukonda toetavad teenused on juba olemas. Rohkem kui 20-aastase kogemusega pererestoran Irbēni hakkab pakkuma hommiku- ja lõunasööke ning toitlustust konverentsidele. Pilatese stuudio MUV Riga hakkab pakkuma võimalust hoolitseda keha ja vaimu eest vaid mõne sammu kaugusel töölauast. Koos teiste kaubandus- ja teenindusüürnikega on praeguseks reserveeritud umbes 75% ärikeskuse kaubanduspinnast. Kogenud arendaja. Projekti arendab Lords LB Asset Management, mille hallatavate kollektiivsete investeerimisettevõtjate varade väärtus ulatus 2025. aasta detsembri lõpus 1,423 miljardi euroni.

Inimeste ümber kujundatud ärikvartal

Preses Nama Kvartāls asub Riia ühes nähtavamas äripiirkonnas. Arendus ühendab A-klassi büroopinnad toitlustuse, spordi- ja heaoluteenuste, igapäevateenuste ning kvaliteetse avaliku ruumiga. Praegu rajatakse ka 14 000 m² suurust väliala, mis seob büroohoone Zunda kanali ja laiema Pārdaugava piirkonna linnaruumiga.

„Kaasaegne büroo peab andma inimestele põhjuse kontorisse tulla. Ettevõtted valivad üha enam töökeskkondi, mis aitavad neil talente värvata ja hoida – kvaliteedi, ligipääsetavuse, mugavuse, teenuste ja keskkonna kaudu, kus meeskonnad tahavad aega veeta. Just sellist nõudlust näeme Preses Nama Kvartālsi puhul,“ ütles Lords LB Special Fund V juht Povilas Urbonavičius.

Kuidas enne tähtaja lõppu investeerida? Märkimine lõpeb : reedel, 9. oktoobril 2026 kell 15.30. Pankade kaudu võib märkimine lõppeda varem, ligikaudu kell 14.00.

: reedel, 9. oktoobril 2026 kell 15.30. Pankade kaudu võib märkimine lõppeda varem, ligikaudu kell 14.00. Kus märkida : oma panga või maakleri kaudu ning müügiagentide Orion Securities UAB ja Redgate Capital AS kaudu.

: oma panga või maakleri kaudu ning müügiagentide Orion Securities UAB ja Redgate Capital AS kaudu. Korraldaja : Artea Bank.

: Artea Bank. Miinimuminvesteering : üks võlakiri hinnaga 1041,7640 eurot koos kogunenud intressiga.

: üks võlakiri hinnaga 1041,7640 eurot koos kogunenud intressiga. Pakkumise sihtmaht : 3 miljonit eurot.

: 3 miljonit eurot. Emissioonikuupäev : 13. oktoober 2026.

: 13. oktoober 2026. Noteerimine : Nasdaq Baltic võlakirjade nimekiri, mis pakub läbipaistvust ja võimalust võlakirjadega järelturul kaubelda.

: Nasdaq Baltic võlakirjade nimekiri, mis pakub läbipaistvust ja võimalust võlakirjadega järelturul kaubelda. Lunastustähtaeg: juuni 2027 ehk ligikaudu 8 kuud alates emissioonikuupäevast, pakub investoritele võimaluse teenida järelejäänud perioodi jooksul intressitulu. AS PN Project on Lords LB Special Fund V 100% tütarettevõte.

Preses Nama Kvartāls

Preses Nama Kvartālsi arendus toimub mitmes ehitusetapis. Esimeses etapis rajatakse A-klassi büroohoone. Projekti edasine arenduskontseptsioon näeb ette meditsiini- või hariduskeskust, hotelli või elamut, täiendavaid büroohooneid ning toetavat taristut. Projekti arendaja on Lords LB Asset Management.