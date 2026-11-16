Tagasi ST Argo Aavik: tööstuse konkurentsieelis peitub oskuses juhtida keerukust Sisuturundussaates on külas ABB Eesti mootorite ja generaatorite äriüksuse juht Argo Aavik. Tema juhitav Jüri tehas annab tööd ligi 520 inimesele ja toodab elektrimootorite ning generaatorite staatoreid ja rootoreid. Ettevõte on viimased kolm-neli aastat kasvanud. Järgmise aasta esimeseks pooleks plaanitakse värvata veel umbes 60 inimest, kellest enamik on tootmistöölised. Värbamisel loevad kõige rohkem pühendumus ja õppimisvõime. Kogu väljaõpe toimub majas ja võib kesta kuni üheksa kuud.

Aaviku sõnul eristab Eestit „Teeme ära!“-kultuur koos törtsu „talupojamõistusega“. Masstoodang liigub Aasiasse, keerulisemad inseneriprojektid aga Euroopasse. Jüri tehas valmistab aastas umbes 1600 staatorit ja igaüks neist on eraldi projekt. Kogu ABB staatorite ja rootorite äri Euroopas asub sisuliselt Eestis. Siin on ka ülitõhusate püsimagnetmootorite kompetents ning tehas taotleb praegu tuumaenergeetika sertifikaati. Andmekeskuste buumi tõttu on tootmine müüdud kuni aastani 2030.

Tootlikkuse kohta hoiatab Aavik pimesi investeerimise eest: „Me investeerime miljoni uutesse seadmetesse ja siis selgub, et meil ei ole piisavat koormatust.“ Tema soovitus on kõigepealt tegeleda raiskamisega: praak, seisakud, ootamine ja tarneahela vead. Ta kirjeldab ka tasusüsteemi muutmist. Tükitöö asemel saavad töötajad nüüd 70% ulatuses oskustepõhist baastasu ja 30% osakonna ühist tulemustasu. Varem ei tahtnud kogenud töötajad uusi välja õpetada, sest see vähendas nende teenistust. Tehas liigub paberivaba tootmise poole ja Aaviku unistus on tehisintellekti juhitud tootmise planeerimine.

Lõpuks võtab Aavik oma mõtted kokku kolme põhimõttega: