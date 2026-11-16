Aeg täiendada juhtimisraamatute varamut

Äripäeva kirjastus korraldab kuni 6. detsembrini suure laomüügi, kus üle 350 raamatu on soodushinnaga. Valikus on juhtimis-, turundus- ja enesearenguraamatud, nende seas James Cleari „Aatomharjumused“, Julie Zhuo „Juhiks saamine“, Sheryl Sandbergi ja Adam Granti „Variant B“ ning Verne Harnishi „Ettevõtte kasvatamine“. Kampaania on suunatud nii juhtidele, ettevõtjatele kui ka kingiotsijatele.
Kuidas kujundada häid harjumusi ja vabaneda halbadest? James Clear näitab, kuidas väikesed igapäevased muutused võivad viia suurte tulemusteni. Teaduspõhised praktilised võtted aitavad luua püsivaid harjumusi, saavutada eesmärke ning muuta soovitud käitumine loomulikuks osaks igapäevaelust. Kuni 6.12 saad selle raamatu osta hinnaga 20 eurot. Uuri lähemalt Äripäeva e-poest.
Heaks juhiks ei sünnita, vaid kasvatakse. Julie Zhuo jagab oma kogemusi ja õppetunde juhi teekonnast. Raamat annab praktilisi nõuandeid, kuidas luua hästi toimiv meeskond, toetada töötajate arengut, anda tagasisidet ja kujundada juhtimisoskusi ka siis, kui kogemusi napib. Kuni 6.12 saad selle raamatu osta hinnaga 9 eurot. Uuri lähemalt Äripäeva e-poest.
Esimest korda juhiks saamine toob kaasa nii põnevust kui ka hulga uusi küsimusi ja vastutust. Praktiline tööraamat aitab mõista juhi rolli, seada prioriteete, lahendada keerulisi olukordi ja kujundada toimivat meeskonda. Hea kaaslane nii alustavale juhile kui ka kogenud spetsialistile, kes valmistub järgmiseks karjäärisammuks. Kuni 6.12 saad selle raamatu osta hinnaga 25 eurot. Uuri lähemalt Äripäeva e-poest.
Kuidas luua töökeskkond, kus inimesed on päriselt motiveeritud, pühendunud ja oma tegemistest haaratud? Klaas-Jan Reincke uurib tööhoogu ehk seisundit, milles inimene suudab täielikult keskenduda ja oma võimeid parimal viisil rakendada. Raamat aitab mõista, mis takistab töötajate pühendumist ja kuidas kujundada tööd nii, et inimestel oleks rohkem energiat ja tegutsemisrõõmu. Kuni 6.12 saad selle raamatu osta hinnaga 4 eurot. Uuri lähemalt Äripäeva e-poest.
Kuidas võita inimeste tähelepanu, veenda neid oma ideedes ja panna sõnad enda kasuks tööle? Steve J. Martin tutvustab mõjutamise psühholoogiat ning jagab teaduspõhiseid võtteid, mida saab rakendada läbirääkimistel, koosolekutel, müügis ja igapäevases suhtluses. Kuni 6.12 saad selle raamatu osta hinnaga 27 eurot. Uuri lähemalt Äripäeva e-poest.
Elu ei kulge alati plaanipäraselt. Kuidas tulla toime kaotuste, kriiside ja ootamatute tagasilöökidega ning leida jõudu edasi liikuda? Sheryl Sandberg ja Adam Grant ühendavad isiklikud kogemused teadusuuringute ja praktiliste nõuannetega, näidates, kuidas kasvatada vaimset vastupidavust, leida tuge lähedastelt ja avastada raskuste kiuste elurõõmu. Kuni 6.12 saad selle raamatu osta hinnaga 10 eurot. Uuri lähemalt Äripäeva e-poest.
Kas sinu organisatsioonis kulub juhtide aeg pidevale kontrollimisele ja probleemide lahendamisele, mitte inimeste arendamisele? Jo Wright pakub välja seitse praktilist sammu coaching’u-kultuuri kujundamiseks. Raamat aitab luua usaldusel põhineva töökeskkonna, jagada vastutust ja tuua meeskonna tugevused paremini esile. Kuni 6.12 saad selle raamatu osta hinnaga 30 eurot. Uuri lähemalt Äripäeva e-poest.
Hea juht ei jaga ainult ülesandeid, vaid aitab inimestel kasvada ja parimaid tulemusi saavutada. Raamat tutvustab coach’iva juhtimise põhimõtteid ning pakub praktilisi tööriistu, kuidas luua usalduslikke suhteid, suurendada töötajate vastutustunnet ja kujundada inimkeskset juhtimiskultuuri. Kuni 6.12 saad selle raamatu osta hinnaga 18 eurot. Uuri lähemalt Äripäeva e-poest.
Kuidas saavutada turunduses rohkem, kulutades vähem? Allan Dib tutvustab süsteemset lähenemist, mis aitab leida õiged kliendid, suurendada müügikontaktide arvu, kasvatada kasumit ja hoida kliente. Praktiline käsiraamat ettevõtjatele ja turundajatele, kes soovivad muuta turunduse tulemuslikumaks. Kuni 6.12 saad selle raamatu osta hinnaga 19 eurot. Uuri lähemalt Äripäeva e-poest.
Kuidas kasvatada ettevõtet nii, et kasv oleks jätkusuutlik ja kasumlik? Verne Harnish keskendub neljale eduka ettevõtte alustalale: inimestele, strateegiale, teostusele ja rahale. Raamat pakub konkreetseid tööriistu ja juhtimisvõtteid, mis aitavad ületada kasvutakistusi, tugevdada meeskonda, parandada tulemusi ja suurendada ettevõtte väärtust. Kuni 6.12 saad selle raamatu osta hinnaga 16 eurot. Uuri lähemalt Äripäeva e-poest.