Aeg täiendada juhtimisraamatute varamut

Äripäeva kirjastus korraldab kuni 6. detsembrini suure laomüügi, kus üle 350 raamatu on soodushinnaga. Valikus on juhtimis-, turundus- ja enesearenguraamatud, nende seas James Cleari „Aatomharjumused“, Julie Zhuo „Juhiks saamine“, Sheryl Sandbergi ja Adam Granti „Variant B“ ning Verne Harnishi „Ettevõtte kasvatamine“. Kampaania on suunatud nii juhtidele, ettevõtjatele kui ka kingiotsijatele.