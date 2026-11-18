Droonituvastussüsteeme arendav Marduk Technologies plaanib järgmisel aastal kasvatada käivet mitmeid kordi, kuid kaitsesektor komistab endiselt finantseerimise otsa, mida laenuandjad piiravad, rääkis ettevõtte tarkvaraarenduse direktor Mart Laus.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milline rahastusbarjäär pidurdab Marduk Technologiese kiiret kasvu ja kuidas kommenteeris seda Mart Laus;
- kuidas püüab droonituvastussüsteeme arendav ettevõte vähendada tarneriske, leida partnereid ja jõuda uutele turgudele.