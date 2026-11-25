Tagasi ST Mobire juht: viie aasta pärast on üle poole müüdavatest autodest elektrilised, senine autoäri vajab aga ümber mõtestamist Hiina autotootjate jõuline pealetung, elektriautode võidukäik ja muutuvad tarbimisharjumused panevad traditsioonilise autoäri tugeva surve alla. Mobire Grupi juhi Andrus Valma hinnangul seisab autotööstus suure murrangu lävel, kus Euroopa autotootjate konkurentsivõime sõltub üha enam arenduskiirusest, automüüjate kasumlikkus kliendisuhte tugevusest ning tarbijate ostuotsused auto tegelikust kasutuskulust.

Milline näeb välja autoturg aastal 2035? Kas Euroopa autotootjad suudavad Hiina konkurentidele vastu seista, miks võivad pistikhübriidid turult kaduda ning kas isikliku auto omamine kaotab oma senise tähtsuse?

Äripäeva raadio sisuturundussaates räägime koos Mobire Grupi juhi Andrus Valmaga autotööstuse tulevikust, automaksu mõjust Eesti turule, traditsiooniliste automüüjate ärimudeli jätkusuutlikkusest, isejuhtivatest sõidukitest ja täisteenusrendist.

Arutleme ka selle üle, miks peaks tarbija auto ostuhinna asemel pöörama üha rohkem tähelepanu tegelikule kasutuskulule. Tulevikus ei pruugi enam olla oluline, millist autot inimene omab, vaid kui palju maksab sellega läbitud kilomeeter.