Kirchide pere – 30aastane rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator Liisi, peaaegu 6aastane Kairiin, paarinädalane Konrad, kolmeaastane Kristiin ja 31aastane Alexela finantsanalüütik Mihkel – ei kogu oma ellu mittevajalikku träni, vaid investeerib ülejääva raha, et selle abil oma unistusi täita. Foto: Eiliki Pukk

Investor-perekond: elada tuleb alla oma võimete

Kui minimalisti ja kokkuhoidjat tutvustada, tahaks kirjutist hoida ka lihtsana ning üleliigsete sõnadeta. Püüame siis investori ja säästliku elustiiliga Liisi Kirchist ning tema perest just niimoodi kirjutada: Liisi Kirch soovitab raha võimalikult palju säästa, kodu mitte asjadega üle kuhjata, investeerida tasakaalukalt ning lastele oma rahaotsustega heaks eeskujuks olla. Artikli lõpp.

Õnneks on ajakirjas Investor siiski natuke rohkem ruumi eraldatud. Samad nõuanded kehtivad ikka, kuigi vajavad Liisi kogemusest lähtuvaid lisaselgitusi. Näiteks, et enne suuremaid investeeringuid tuleb oma rahaasjad korda saada, raha säästa ebavajalike asjade ostmise arvel ja kõrvale panema hakata. Kirchide pere on muu hulgas just minimalistid: neil on kodus vaid asjad, mida nad tõepoolest kasutavad. Seejuures ei ole see midagi ekstreemset.