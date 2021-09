Kaart: mida Hillar Teder tahtis ehk mis tee on Porto Franco skandaali keskmes

Miljon eurot sissesõidutee eest? See ei ole usutav, leidis eile Äripäevaga suhelnud ettevõtja, kes ka ise kinnisvara alal tegutseb. „Ma ei usu, et asi on ainult sissesõidus. Kuidas nüüd öelda … Ma arvan, et see oli üleüldisem soosingu saamine,“ lausus ta.