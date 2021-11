Keskturu legend Helmut Loik pakub kliendile oma hitt-toodet, enda tehtud hapukapsast. Foto: Liis Treimann

"Näe, uus vahetus ootab!" Keskturu legendidel tuleb otsustada, kas kolida müügiletid tulevikku

Keskturu hoone katusel laperdav musta varese kujuline tuulelohe peab peletama kauba kallale tikkuvaid linde. Veel mõni aasta ja see pole enam probleem, siis on Keskturg astunud sinna, kus on juba ees Balti jaama turg – moodsasse aega. Kas aastakümneid Keskturul oma kaupa müünud turulegendid astuvad müügilettidega tulevikku kaasa, on vaja neil varsti otsustada.

Helmut Loik ja tema abikaasa Helve on Keskturul töötanud üle neljakümne aasta. Nad müüvad köögivilju ja isevalmistatud hapukapsast, mis on tõeline hitt. Turuletti, mille taga nad praegu seisavad, pole aga nelja aasta pärast enam olemas, sest turg ehitatakse täielikult ümber. Aga seal enam Helmutit ja Helvet pole.

