Markus Villig äritses juba lasteaias legodega. "Mind on algusest peale raha tegemine väga huvitanud"

"Ma hakkasin juba lasteaias otsima erinevaid ärivõimalusi. Ostsin ja müüsin näiteks legosid ja käisin naabrite juures muru niitmas. Mulle on algusest peale raha tegemine suurt huvi pakkunud," rääkis Villig saates "Tippkohtumine".
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Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?