Tagasi Markus Villig äritses juba lasteaias legodega. "Mind on algusest peale raha tegemine väga huvitanud" Tehnoloogiaettevõtte Bolt tegevjuhti ja firma üht loojat Markus Villigut on huvi ärimaailma ja raha tegemise vastu saatnud juba varasest lapsepõlvest.

"Ma hakkasin juba lasteaias otsima erinevaid ärivõimalusi. Ostsin ja müüsin näiteks legosid ja käisin naabrite juures muru niitmas. Mulle on algusest peale raha tegemine suurt huvi pakkunud," rääkis Villig saates "Tippkohtumine".