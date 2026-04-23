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Tele2 juht Lõhmuse väljaütlemistest: kui hirm on tööriist, siis tulemus kannatab

Kui inimesed muutuvad ettevõtte “nõrgimateks lülideks” ja lahendus taandub protsendile, siis on see samm tagasi juhtimiskultuuri, millest me oleme Eestis korra juba välja kasvanud, kirjutab Tele2 juht Margus Nõlvak vastukajas LHV asutaja Rain Lõhmuse väljaütlemistele.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:

  • millised tagajärjed on, kui hirmist saab peamine juhtimisvahend;
  • kuidas mõjutab töötajate üleliigne surve nende produktiivsust ja loovust;
“Omaniku soov reformida ja efektiivsust tõsta on arusaadav. Mind häirib viis, kuidas sellest räägitakse,” kirjutab Tele2 juht Margus Nõlvak.
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