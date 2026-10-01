Saunum jõudis kasumisse, Grab2Go läbimurre on pidurdunud

Balti alternatiivturu First Northi ettevõtetest Saunum kasvatas poolaastal käivet ligi 17% ja jõudis kahjumist kasumisse, Grab2Go arengut pidurdavad aga endiselt regulatiivne ebakindlus ja kapitalivajadus.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas suutis Saunum kasvatada müüki USAs hoolimata tollidest ja milliste sammudega valmistub ettevõte aasta teise poole kõrghooajaks;
- mis takistab Grab2Go suuremat läbimurret ning kuidas mõjutavad regulatiivne ebakindlus ja kapitalivajadus ettevõtte edasisi plaane.