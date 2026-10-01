Kutseline toitumisnõustaja: söömine ei tohiks olla eraldi projekt, mida inimene peab kogu aeg optimeerima

“Äripäeva raamatuklubi” saade on ajendatud terviseraamatuklubi maikuu raamatust, milleks on Ameerika psühhiaater Judson Breweri “Näljaharjumus. Miks me sööme, kui pole näljased, ja kuidas seda lõpetada”.
Kuigi üritustel käiakse eelkõige programmi ja esinejate pärast, mängib hea toit õnnestumises rolli. Suurürituste laualt leiab üha rohkem taimset, kuid lihast pole külalised valmis veel täielikult loobuma.
Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.