Reuters: USA ähvardab Saksamaa ja Prantsusmaa diislikütuseta jätta

Euroopa energiafirmade senine pikalt toiminud ärimudel on sõdade tõttu keeratud pea peale. Kuigi naftavarud on selle taustal tänavu rekordiliselt väiksed, laidavad Eesti eksperdid riikliku sekkumise idee maha ja näevad talvel isegi võimalust hinnalanguseks.
Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.