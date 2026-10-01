Novaturase suuromanikule esitati kuriteokahtlustus: aktsia läks langusesse
Balti reisikorraldaja Novaturase suuromanik ja Anex Tourism Groupi asutaja Neşet Koçkar peeti Türgis kinni ulatusliku uurimise raames. Teda kahtlustatakse muu hulgas narkootikumide tarvitamises ja hankimises ning prostitutsiooni korraldamises.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.