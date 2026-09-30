Aeglustuv inflatsioon päästis tehnoloogiasektori, tööstusaktsiad vajusid miinusesse

USA aktsiaturud lõpetasid kolmapäevase kauplemispäeva erisuunaliste liikumistega. Oodatust madalamaks osutunud inflatsiooninäit süstis optimismi eelkõige tehnoloogiasektorisse, ehkki laiemat turgu rõhusid jätkuvalt kõrged võlakirjatootlused.
Mõni aeg tagasi Apple’i tegevjuhi kohale asunud John Ternus plaanib koondamisi ja mitme projekti tühistamist, et muuta tehnoloogiagigant efektiivsemaks. Otsuse taga on eeskätt mälukiipide terav defitsiit ja kasvav kulusurve.
Kolmapäeval pärast USA börsi sulgumist avaldab tulemused mälukiibitootja Micron Technology. Investorite jaoks on see oluline sündmus, sest Microni numbrid annavad värske pildi nii mälukiipide turu kui ka kogu tehisintellekti investeerimisbuumi seisust.
Tehisintellekti pioneer OpenAI plaanib kaasata investoritelt vähemalt 30 miljardit dollarit uut kapitali, mis tõstaks tehisintellektifirma väärtuse 1,4 triljoni dollarini. IPO edasilükkamise järel käima lükatud uue rahastamisvooruga pürgib ChatGPT looja erakapitaliturul taas mööda oma peamisest rivaalist Anthropicust.
Eelmisel aastal moodustasid Balti riikide investorid 92% piirkonna ärikinnisvara tehingute koguväärtusest, kuid sadu miljoneid eurosid maksvad kinnisvaraobjektid on seni olnud ligipääsetavad ainult suurkapitalile. Avalikult jaotatavad Lords LB Asset Managementi hallatava Baltic Core Property Fundi investeerimisfondi osakud võimaldavad sellele turule siseneda ka jaeinvestoritel. Fondi esimene kavandatud investeering on Vilniuse ärikeskus Artery, mis tegutseb 98 protsendilise täituvusega.