Tagasi 06.11.25, 11:13 Kinnisvarainvestorid piidlevad Lätit: "Seal on uus ajastu" Pidevalt on tunne, et Läti kinnisvaraturg hakkab pärmi peal kasvama, kuid seni pole seda juhtunud. Nüüd aga näitavad andmed, et riigis on käes uus ajastu, rääkisid kinnisvarainvestorid Peeter Pärtel ja Jüri Preobraženski, kes saabusid äsja värskete muljete ja infoga Riiast.

Kinnisvarainvestorid külastasid Lätit ja jagasid sealseid muljeid. Fotol Riia keskväljak.

Foto: Dpa/Scanpix

"Uue kinnisvara vastu on kasvav nõudlus, kodulaenude maht tõuseb kiire tempoga, brutopalk on teinud hüppe, varimajandus väheneb, inimesed on kodulaenukõlblikud. Ainult linnapilt on räämas," jagas muljeid Jüri Preobraženski, kellel on väike investorite punt, mis keskendub konkreetselt Läti kinnisvarale.

Lisaks on kinnisvara hinnatase seal soodsam. Kui võrrelda ostujõudu ja ruutmeetri hinda ning kõrvutada see Balti riikide teiste pealinnadega, on Riias täna see suhe kõige parem, lisas investor.

Veel paistis kinnisvarainvestoritele Riias silma, kui vähe on maju korda tehtud. "Luminori panga esindaja ütles, et võib peast öelda kõik 7 maja, mis on seal renoveeritud," ütles Peeter Pärtel.

Pärtel soovitas hoida silma peal kindlatel piirkodadel. Kuigi Riia tundub suur, kus on palju ruumi ja kõigi projektid võiksid lennata, siis kui need kaardile kokku panna, tekivad väga punased alad. "Kui kõik kümme 100 korterit teevad, kes need 1000 korraga ära ostab? Kusagil võib asi ka kokku joosta – peab ettevaatlikult vaatama, mida ja kuhu osta," lisas ta.

Intervjuus uurime, milliseid võimalusi pakub investorile Läti kinnisvaraturg; kas tasub vaadata äri-, elukondliku- või üürituru poole? Võtame vaatluse alla ka võlakirjalaine sektoris.

Intervjueerib Neeme Korv.