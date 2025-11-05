Tagasi 05.11.25, 21:44 Suurenenud varud surusid USA nafta futuurid alla 60 dollari taseme Naftahinnad USAs langesid kolmapäeval, kui investorid seedisid USA varude andmeid ja analüüsisid ülepakkumise väljavaadet.

West Texas Intermediate’i (WTI) futuurid kukkusid 1,4%.

Foto: Getty Images via AFP/Scanpix

West Texas Intermediate’i (WTI) futuurid kukkusid 1,4% ning libisesid alla 60 dollari piiri. Selline tase võib panna paljud ostjad korraga ja kiiresti ostma, kirjutas Bloomberg. Ka Brenti futuurid liikusid allapoole ning kauplesid ligikaudu 63,6 dollari juures, mis tähistas veidi vähem kui 1,4% langust.