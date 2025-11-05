Suurenenud varud surusid USA nafta futuurid alla 60 dollari taseme

West Texas Intermediate’i (WTI) futuurid kukkusid 1,4%.
Foto: Getty Images via AFP/Scanpix
West Texas Intermediate’i (WTI) futuurid kukkusid 1,4% ning libisesid alla 60 dollari piiri. Selline tase võib panna paljud ostjad korraga ja kiiresti ostma, kirjutas Bloomberg. Ka Brenti futuurid liikusid allapoole ning kauplesid ligikaudu 63,6 dollari juures, mis tähistas veidi vähem kui 1,4% langust.
Venemaa suuruselt teine naftatootja Lukoil teatas, et müüb oma rahvusvahelised varad, põhjuseks USA eelmisel nädalal kehtestatud sanktsioonid, et survestada Vladimir Putinit nõustuma relvarahuga Ukrainas, kirjutas Reuters.
