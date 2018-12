TOP: Jõgevamaa edukaim ettevõte on Vaimastveres

Äripäeva koostatud Jõgevamaa parimate ettevõtete edetabeli võitis põllumajandusettevõte, mis tegeleb sööda varumise ja piimakarja pidamisega.

Võitja on Vaimastvere Agro OÜ, mille juhatuse liikmed on Michel Rannala ja Jaanus Teras. Ettevõtte omanikud on Michel Rannala 50% ulatuses ja teine pool kuulub Elpa OÜ-le, mille omanikud omakorda on Kristjan Linkov ja Arnold Kannike.