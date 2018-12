TOP: Lääne-Virumaa edukaim firma on miljon eurot dividende määranud relvatootja

Äripäeva koostatud Lääne-Virumaa parimate ettevõtete edetabeli võitis Kadrinas asuv relvatootja, mille 2017. aasta majandusaasta aruande kasumi jaotamise ettepanekus on kirjas, et dividendideks 1 miljon eurot.

Võitja on Eesti Arsenal OÜ, mille ainus juhatuse liige on Jens Haug. Omanikud on 20% ulatuses Karl-Eerik Unt ning Jens Haug 80% ulatuses. Eesti Arsenal saavutas tänavu teise koha ka Äripäeva metallitööstusfirmade üle-eestilises TOPis.

Eesti Arsenali 2017. aasta aruandes seisab, et oli tavapärase majandustegevuse aasta. Tarned kehtivate lepingute raames jätkusid häireteta. Olulisel määral investeeriti välisturgudele pääsemiseks ning tehti algust ettevõtte tegevusalale vastava tehase kavandamisega.

2017. aastal alustatud uute toodete arendustegevus ja katsetused jätkuvad ka sel aastal.

Samuti seisab Eesti Arsenal OÜ majandusaasta aruandes juba mitu aastat üks ja sama lause: "Olulisi majandustegevust mõjutavaid sündmusi 2017. aastal ei toimunud." Muutub vaid aastanumber.

Eesti Arsenali juht Jens Haug esines sel suvel Äripäeva õigusruumi raadiosaates, kus käsitleti teemat, kas nüüd võib igaüks granaadivabriku püsti panna.

Kusti Salm (kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhataja) ning Jens Haug (kaitsetööstusettevõtte Eesti Arsenal juht). Foto: Andres Haabu

Milliste relvade ja lõhkekehade valmistamisega täpsemalt Eesti Arsenal tegeleb, saab täpsemalt inglise keeles lugeda Eesti kaitsetööstuse liidu koduleheküljelt. Näiteks kuuluvad nende toodangu hulka külgmiinid, suundkildmiinid, tankitõrjemiinid, miinipilduja miinid ja miini sütikud, käsigranaadid ning droonivastased süsteemid.

Äripäeva maakondlike edetabelite metoodika

2018. aasta sügisel ilmuvad Äripäeva TOPid on koostatud 2017. aasta majandusnäitajate põhjal. Koondedetabeli aluseks on kuus majandusnäitajat: käive 2017, ärikasum 2017, käibe ja kasumi kasv 2017. aastal, rentaablus ning varade tootlikkus.

Edetabelite andmeid kogub ja töötleb Äripäeva Infopank.ee.

Kõigi Eesti maakondade ettevõtete edetabelid ilmuvad Äripäeva veebis ära kolmandaks advendiks.